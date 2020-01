Dass das Hollywood-Liebespaar Blake Lively (32) und Ryan Reynolds (43) sein Privatleben aus der Öffentlichkeit bewusst heraushält, ist längst kein Geheimnis mehr. So hatte man beispielsweise erst während eines Auftritts der Schauspielerin auf einem roten Teppich von ihrer dritten, sehr weit fortgeschrittenen Schwangerschaft erfahren. Mittlerweile ist Töchterchen Nummer drei auf der Welt – und nun wurde das Mutter-Tochter-Duo sogar tatsächlich gemeinsam am Big Apple gesichtet!

Paparazzi erwischten die einstige Gossip Girl-Darstellerin und ihr Baby unterwegs in New York. Die Dreifach-Mama ahnte wohl bereits so etwas und schützte ihr Mädchen mithilfe einer grauen Decke vor dem Blitzlichtgewitter. Die Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen Blake, wie sie mit ihrem Baby und lässigen Klamotten aus einem großen SUV aussteigt. Dabei konnte es die 32-Jährige tatsächlich geschickt verhindern, dass jemand einen direkten Blick auf ihren Nachwuchs werfen konnte. Und so gingen die lauernden Fotografen quasi leer aus.

Bis jetzt schaffte es das prominente Pärchen extrem gut, jegliche Details zu ihrem dritten Kind für sich zu behalten. Bis auf das Geschlecht ist eigentlich gar nichts bekannt. Weder der Name der Kleinen, noch das genaue Geburtsdatum drangen an die Öffentlichkeit. Ob das auch weiterhin so bleiben soll, bleibt abzuwarten.

Splash News US-Star Blake Lively

TM / MEGA Blake Lively in New York

Twitter / VancityReynolds Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihrem Baby

