2020 sollen die royalen Kids enger zusammenwachsen! Anfang Mai 2019 erblickte Herzogin Meghan (38) und Prinz Harrys (35) erster Sohn das Licht der Welt – Archie Harrison. Der Mini-Royal fasziniert seitdem nicht nur seine Eltern oder die britische Bevölkerung, sondern auch das gesamte englische Königshaus. Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und ebenso Prinz Louis (1) lernten ihren Cousin zwar erst einige Monate nach der Geburt kennen, sind seitdem aber hin und weg vom süßen Knirps!

Ein Insider erklärte Us Weekly, dass die Kinder von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) absolut vernarrt in den kleinen royalen Neuzugang seien. 2020 will die 37-Jährige das Band zwischen ihren Knirpsen und Meghans Sohn unter anderem deshalb stärken. "Die Herzogin hofft, dass die Cousins im neuen Jahr mehr Zeit miteinander verbringen werden", so die Quelle.

Ob die Königskinder Ende des Jahres dann auch ihr erstes Weihnachten zusammen feiern werden? 2019 zelebrierten sie das Fest der Liebe nämlich nicht miteinander. Während George, Charlotte und Louis brav mit der Queen (93) in Großbritannien zusammensaßen, verbrachte Archie mit seinen Eltern die Feiertage in den USA und Kanada.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images Nicholas und Albert Windsor, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin

Splash News Archie Harrison mit seinen Eltern Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2019

