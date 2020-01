Die Kilos purzeln wieder! Seit einer Woche kämpfen 18 Kandidaten bei The Biggest Loser gegen ihre überschüssigen Pfunde an. Dazu gehört eine strikte gesunde Ernährung, aber auch ordentliches Abrackern bei harten Sporteinheiten. Und das hat sich für viele der Schwergewichte schon jetzt mächtig ausgezahlt. Beim Wiegen konnte sich vor allem eine besonders über ihren Gewichtsverlust freuen: Tülay war die Teilnehmerin, die von den Damen am meisten abspecken konnte!

Die 25-Jährige musste bis ganz zum Schluss zittern, denn sie war die letzte, die sich der gefürchteten Waage stellen musste. "Ich kann mir keinen Vorwurf machen, weil ich Tag für Tag alles gegeben habe. Ich habe so viel Sport gemacht wie noch nie, habe mich an die Ernährung gehalten", verriet die Vertrieblerin vorab aufgeregt. Ihre eigenen Erwartung an sich selbst waren hoch und wurden auch erfüllt: Von dem Startgewicht von 127,1 Kilogramm hat sich Tülay auf 116,6 Kilogramm herunter gekämpft! "10,5 Kilo – da ist erst mal alles aus mir herausgebrochen", schwärmte sie. Besonders freute es die Brünette, dass sie Coach Ramin Abtin (47) so stolz machen konnte.

Auch der kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus: "Tülay hat mich ein bisschen überrascht, da habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so einen raushaut. Und das zeigt mir, dass ganz, ganz viel Potenzial in Tülay steckt", erklärte er. Die anderen Frauen ließ sie dabei weit hinter sich zurück und landete beim Gesamtranking der Kandidaten insgesamt sogar auf Platz vier!

