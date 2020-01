Was für ein süßer Zufall! Angelina Hegers (27) Leben könnte aktuell wohl gar nicht aufregender sein: Sie und ihr Liebster Sebastian Pannek (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seither hält die Beauty ihre Community nur zu gern über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Doch eine Sache hatte sie ihren Fans bisher verschwiegen: Sie ist tatsächlich genau zeitgleich mit ihrer besten Freundin schwanger!

In ihrer Instagram-Story erzählte Angelina von der witzigen Begebenheit. Denn nicht nur ihre Schwester sei wie sie gerade in anderen Umständen. "Meine beste Freundin ist auch mit mir zusammen schwanger. Und die ist wirklich eins zu sein genau gleich weit wie ich." Besonders die Geschichte, wie die zwei sich gegenseitig mitgeteilt haben, dass sie Babys erwarten, bringt Angelina noch heute zum Schmunzeln. Nachdem die beiden sich damals zwei Wochen lang nicht gesehen hatten, trafen sie sich in einem Café. "Ich habe mich hingesetzt und habe schon gemerkt, dass sie voll aufgeregt ist", erzählte sie. Dann platzte es aus ihrer Freundin heraus: "'Ich kann nicht mehr, ich muss dir was sagen', sagt sie. 'Ich bin schwanger!' Und ich so: 'Okay, wie weit?' Sie so: 'Die und die Woche' Ich so: 'Okay, ich auch!' Es war so krass, es war so krass", erinnerte sich die einstige Bachelor-Kandidatin.

Ihr Glück kann Angelina kaum fassen! Selbst der errechnete Geburtstermin unterscheide sich um nur zwei Tage. Seither seien die beiden regelrecht im Babyrausch und könnten sich über alle Erfahrungen bestens austauschen. "Was gibt's Schöneres, als mit der besten Freundin gleichzeitig schwanger zu sein? Die Kinder brauchen keinen Freundeskreis, die kriegen den schon von uns vorbestimmt!", kicherte die 27-Jährige weiter. Die "Babycrew" stünde damit schon fest.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, Oktober 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und ihre beste Freundin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

