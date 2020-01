Ob Daniela Büchner (41) dieses Mal Abendessen mit ins Camp bringt? Bereits in der vergangenen Folge des Dschungelcamps wurde die TV-Auswanderin in die Prüfung gewählt. Beim ersten Mal hatte sie noch Verstärkung von Reality-Sternchen Elena Miras (27) – trotzdem holte das Duo keinen einzigen Stern. Ganz besonders Danni war daraufhin von ihrer Leistung enttäuscht. In der nächsten Prüfung hatte sie dafür nun direkt eine neue Möglichkeit, sich zu beweisen!

Die Blondine bekam elf Minuten Zeit, um in dem sogenannten "Albtraumschiff" elf Sterne zu ergattern. Das Tiergehege beinhaltete wie immer viele ungewollte tierische Besucher: "Ihr ekelhaften Viecher", schrie die Fünffachmama, als ihr unentwegt Kakerlaken in den Nacken fielen. Aber trotz aller Hysterie: Die 41-Jährige konnte ihren ersten Erfolg feiern. Insgesamt konnte sie vier Sterne und somit vier Mahlzeiten für die Gruppe sichern. Allerdings bekam die Witwe von Jens Büchner (✝49) während ihrer Prüfung auch einige Tipps von Moderatorin Sonja Zietlow (51). "Ich bin echt nicht der hellste Stern", gab sie daraufhin offen zu. Trotzdem war Daniela schlussendlich wahnsinnig stolz auf sich: "Mama hat es geschafft!"

Dafür hatte sie sich im Camp zuvor ziemlich unbeliebt gemacht. Denn Danni begründete ihre erneute Wahl zur Prüfung folgendermaßen: “Da siehst du, an wem der Zuschauer Interesse hat." Es sei ihre eigene Sendezeit. Diese Aussage kam bei ihren Kontrahenten nicht so gut an.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de