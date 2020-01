Auf den Hund gekommen? Für wenige Augenblicke war Harry Styles (25) stolzer Hunde-Papa eines Labrador-Golden-Retriever-Mischlings. Allerdings nur von wirklich kurzer Dauer, da er lediglich spontan auf den Vierbeiner aufgepasst hat. Eigentlich ist er für sein Gesangstalent bekannt, arbeitet derzeit an seinem neuen Album "Fine Lines". Ein Hundebesitzer erinnert sich aber nicht wegen seiner Musik, sondern für seine selbstlose Hilfe an Harry: Einem völlig Fremden bot der Megastar an, mal eben auf den Hund aufzupassen, während der Mann seine Essensbestellung abholte.

Bei dem Mann handelte es sich allerdings um keinen glücklichen Normalo, sondern um den Sportkorrespondenten Rory Carroll. Der erinnert sich noch gut an die Situation und würde sie als "skurrilste und interessanteste" Begegnung bezeichnen, die er jemals mit einem Promi hatte. "Ich stand gerade vor einem Restaurant, um meine To-Go-Bestellung abzuholen, aber konnte nicht reingehen, weil ich mein Hündchen dabei hatte", verrät er auf Twitter. "Harry hat wohl mein Dilemma erkannt, meine Schulter angetippt und vorgeschlagen, dass er doch auf Oscar aufpassen könnte, während ich eben reingehe. Was für ein Kerl", schwärmt der Reporter.

Wenn der Brite nicht gerade Hunde vor Hungerattacken seiner Herrchen rettet, dann ärgert er seine Fans derzeit mit Scherzen über eine One Direction-Wiedervereinigung. "Ich genieße es gerade, meine Musik zu machen und zu experimentieren. Ich liebe es viel zu sehr, auf diesem Weg Musik zu machen, als um jetzt wieder eine Kehrtwende hinzulegen und alles wieder so zu machen wie früher", erklärt der "Watermelon Sugar"-Interpret.

Getty Images Harry Styles bei der US-Premiere von "Dunkirk" in NYC im Juli 2017

Instagram / harrystyles Harry Styles im Tonstudio im Januar 2020

Instagram / harrystyles Harry Styles im Dezember 2019

