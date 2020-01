Wird diese Team-Prüfung ein besseres Ende nehmen? Bereits am zweiten Dschungelcamp-Tag hatten Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) zusammen zur Dschungelprüfung antreten und sich am Ende ohne einen einzigen Stern zurück zu ihren Promi-Kollegen begeben müssen. Den Zuschauern hat diese Leidens-Konstellation aber offenbar gefallen: Sie wählten das Urwald-Doppel auch in den heutigen Ekel-Test. Auf dem "heißen Stuhl" konnte nur Elena überzeugen – mit fünf Sternen ging es zurück ans Lagerfeuer.

Während sich der Love Island-Star auf einem Brett über einem stinkenden Becken voller Fischabfälle und Innereien platzieren musste, sollte Danni den Inhalt von elf geschlossenen Boxen ertasten. Teamwork war gefragt, denn die Kult-Auswanderin sollte ihrer Mitstreiterin erklären, was sie in den Kästen fühlte. Nachdem Elena Krabben, Schlange und Frösche schnell erraten hatte, nahm der Höhenflug ein jähes Ende: Danni traute sich kaum noch, ihre Finger in die Öffnungen zu stecken. "Du musst keine Angst haben! Du schaffst das", versuchte Elena sie zwar noch zu ermutigen, Sterne gab es aber nur noch für das Erraten von Spinnen und grünen Ameisen.

Insgesamt sechs Mal landete die Brünette deswegen in dem Abfalleimer – ging aber trotzdem als Siegerin aus der Prüfung. Elena fiel nicht nur durch ihre Motivationszusprüche auf, sondern auch mit der Schnelligkeit, mit der sie aus der klebrigen Masse sprang. "Elena, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden so schnell aus einem Becken steigen sehen!", musste sogar Moderator Daniel Hartwich (41) zugeben.

