Nicole Scherzinger (41) scheint ihre große Liebe gefunden zu haben! Nach ihren gescheiterten Beziehungen mit dem Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) und dem bulgarischen Tennisprofi Grigor Dimitrov (28) schwebt die Sängerin wieder im absoluten Liebesglück. Im vergangenen Jahr lernte die The X-Factor-Jurorin den Rugbyspieler Thom Evans (34) kennen und lieben. Aktuell genießt das Paar einen gemeinsamen Urlaub in dem mexikanischen Urlaubsort Los Cabos. Dabei konnten die beiden im Pool kaum die Finger voneinander lassen!

Das neue Instagram-Bild des Sportlers gewährt einen kleinen Einblick in die romantischen Stunden des frischgebackenen Couples: Völlig verschmust und mit einem schüchternen Lächeln auf den Lippen posierte das Pärchen eng umschlungen am Beckenrand. Wenige Minuten zuvor hatte der Pussycat Dolls-Star eine sexy Aufnahme von sich vor untergehender Sonne im Netz geteilt. "Was für ein unglaublicher Neujahrsausflug", schrieb die "Your Love"-Interpretin zu dem Schnappschuss. Offenbar genießen die Verliebten ihre Zweisamkeit in vollen Zügen!

Nach wochenlangen Spekulationen um eine mögliche Beziehung mit Thom sorgte die Musikerin bei den diesjährigen Golden Globes endlich für Gewissheit: Zur Afterparty erschien die 41-Jährige mit ihrem neuen Schatz an der Seite! Wie Daily Mail berichtete, soll der 34-Jährige schon seit längerer Zeit ein Auge auf die gebürtige Hawaiianerin geworfen haben.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Januar 2020

Getty Images Nicole Scherzinger im September 2018

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

