Justin Bieber (25) teilt ein neues Turtel-Bild mit seiner Ehefrau Hailey (23)! Drei Monate ist es nun her, dass der Sänger und das Model den Bund fürs Leben eingegangen sind und ihre Liebe mit einer großen Hochzeitssause zelebrierten. Im Netz demonstrieren die beiden seitdem immer wieder ihr Glück. Mit einem neuen Posting beweisen Justin und Hailey nun: Auch als Ehepaar legen sie wert auf regelmäßige Erlebnisse zu zweit!

"Ich und meine Frau bei einem Date", schrieb der "Sorry"-Interpret zu einem Facebook-Bild von sich und Hailey. Doch das Paar genießt nicht etwa ein gemeinsames Dinner in einem intimen Restaurant. Die beiden setzen vielmehr auf Gambling und Spiel-Action: Hailey und Justin verbringen ihren Nachmittag offensichtlich in einer Spielhalle, wie der Soccer-Automat hinter den verliebten Eheleuten verrät. Bei den Followern kam der Beitrag bestens an – innerhalb weniger Stunden likten über 235.000 Menschen das Bild.

Möglicherweise wollten Hailey und Justin sich bei diesem Ausflug auch auf andere Gedanken bringen. Der 25-Jährige sorgte zuletzt für Schlagzeilen, nachdem er offenbart hatte, an Lyme-Borreliose zu leiden. Nicht jeder glaubte dem Künstler – einige Netz-User unterstellten ihm, nach Aufmerksamkeit zu suchen.

ActionPress Justin und Hailey Bieber

Actionpress/ Juliano-az/X17online.com Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

ActionPress Justin Bieber in West Hollywood, Januar 2020

