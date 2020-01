Hailey Bieber (23) nimmt ihren Justin (25) in Schutz! Nachdem der Sänger in den vergangenen Monaten immer wieder total niedergeschlagen fotografiert worden war, offenbarte er, unter Lyme-Borreliose zu leiden. Doch nicht allen Netz-Usern geht Justins Schicksal nah – viele Nutzer werfen ihm nur Publicity vor. Doch zum Glück kann der Musiker auch in diesen Zeiten auf seine Ehefrau zählen: Im Netz macht Hailey nun ihren Ärger Luft und fordert ihre Follower dazu auf, die Krankheit ernst zu nehmen!

"Das richtet sich an all jene, die die Schwere der Lyme-Krankheit herunterspielen", begann das Model seinen Twitter-Post und fordert seine Community zur Recherche auf: "Bitte stellt Nachforschungen an und hört euch die Geschichten von den Menschen an, die seit Jahren darunter leiden." Denn sich über eine Krankheit, die man nicht versteht, lustig zu machen oder sie herunterzuspielen, sei nie der richtige Weg. "Ihr müsst euch nur selbst bilden", beendet die 23-Jährigen ihren Beitrag.

Wie wichtig Hailey Aufklärung in diesem Bereich ist, zeigen zwei weitere Tweets von ihr, in denen sie sich bei Avril Lavigne (35) und Yolanda Hadid (55) sowie ihren Töchtern Bella (23) und Gigi (24) bedankt. Auch bei der Sängerin und Bella wurde vor einigen Jahren die Infektionskrankheit diagnostiziert. Avril hatte sich 2017 durch einen Zeckenbiss infiziert – aufgrund starker Gelenk- und Muskelschmerzen litt sie damals sogar unter Todesangst. In Interviews klärte sie nach ihrer Genesung über die Erkrankung auf.

Actionpress/ Sipa Press Hailey Bieber, Model

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber in Miami im November 2019

Getty Images Avril Lavigne

