Jennifer Lopez (50) wird mit ihrer Super-Bowl-Performance in wenigen Wochen Millionen von Zuschauern ordentlich einheizen. Für sie und Shakira (42), die ebenfalls performen wird, ist dies eine große Ehre. In den vergangenen Jahren hatten nämlich nur die größten Musiker das Privileg, bei dem Finale der American-Football-Profiliga auf der Bühne zu stehen. Bei dieser großen Show überlässt also auch eine so erfahrene Künstlerin wie J.Lo nichts dem Zufall und ist derzeit intensiv mit den Proben beschäftigt!

Kurz nach dem Golden Globes-Wochenende ging es für die 50-Jährige direkt wieder zurück zu den schweißtreibenden Vorbereitungen, denn der Super Bowl wird bereits am 2. Februar stattfinden. "Es ist so, als würde man einen Oscar gewinnen. Es gibt einfach keine größere Sportshow", freute sich die Sängerin gegenüber CBS vor einigen Wochen. Ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) teilte bereits viele Videos von der brünetten Schönheit, die sie bei ihren täglichen, harten Trainingseinheiten zeigen.

Für dieses Sportereignis filmte die "Hustler"-Darstellerin zusammen mit ihrem Zukünftigen auch noch den dazugehörigen Super-Bowl-Werbespot. Dieser wird dann pünktlich zum Endspiel im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Neben Jennifer werden auch DJ Khaled (44), Musiker Steven Van Zandt und Basketballprofi Kareem Abdul-Jabbar in dem 30 Sekunden langen TV-Spot zu sehen sein.

ActionPress Jennifer Lopez, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Golden Globes, Januar 2020

Anzeige

ActionPress DJ Khaled, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de