Kehrt die schrillste Stimme der Fernsehgeschichte bald zurück auf die TV-Bildschirme? Die Wiederbelebung alter Serienhits ist derzeit ein großer Fernseh-Trend. Mit einem Knall startete im Frühjahr die Neuauflage von Roseanne, die trotz Traumquoten wegen eines rassistischen Tweets von Hauptdarstellerin Roseanne Barr (65) allerdings schon wieder eingestampft wurde. Nun könnte auch die einst äußerst erfolgreiche Serie "Die Nanny" 25 Jahre nach ihrem Debüt ein Revival erleben – zumindest deutet dies Hauptdarstellerin Fran Drescher (60) an.

Die Schauspielerin verkörperte von 1993 bis 1999 das quirlige Kindermädchen der reichen Familie Sheffield, das sich in den alleinerziehenden Vater Maxwell (Charles Shaughnessy, 63) verliebt. Wegen dieser Story zählt die Sitcom bis heute zu den beliebtesten TV-Serien. Im Interview mit ET Online plauderte Schauspielerin Fran über eine eventuelle Neuauflage des Quoten-Hits: "Wir reden darüber. Wir arbeiten an einem sehr großen Projekt. Es wird richtig aufregend für die Fans, aber ich darf dazu leider noch nichts verkünden. Aber es wird groß." Ein offizielles Go ist das zwar nicht, doch ein Revival scheint demnach durchaus möglich.

Sogar zur Storyline machte sich Fran bereits Gedanken. So könnten die gleichen Figuren wie damals im Mittelpunkt der Handlung stehen – nur eben Jahre später. "Wir können nicht einfach da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Aber das könnte ziemlich gut sein, denn dann könnte die Show einen neuen Twist haben", so die "Nanny"-Darstellerin. Nur auf ein Cast-Mitglied müssen Serienfans künftig verzichten: Großmutter Yetta-Darstellerin Ann Morgan Guilbert starb 2016 im Alter von 87 Jahren.

Nicholas Hunt/Getty Images for Moet & Chandon Fran Drescher bei der Wiedereröffnung des Hudson Theaters in New York

Splash News Ann Morgan Guilbert bei einer Premiere in Hollywood

Supplied by WENN.com Fran Drescher & Charles Shaughnessy (hinten) mit ihren "Die Nanny"-Co-Stars

