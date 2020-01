Hat Amor bei Daniele Negroni (24) wieder zugeschlagen? Der einstige DSDS-Zweite hat in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen durch sein turbulentes Liebesleben gemacht – mal durch eine sehr öffentliche Trennung, dann wieder durch Dating-Gerüchte mit seiner BFF. Seit einiger Zeit ist es in Sachen Liebe allerdings ruhig um den Sänger geworden. Jetzt postet Daniele aber ein verdächtiges Foto: Ist er etwa wieder frisch verliebt?

Auf Instagram teilte der 24-Jährige jetzt ein Bild, das bei seinen Followern sofort für Aufregung sorgte. Darauf schlingt eine unbekannte Blondine ihre Beine um den Ex-Dschungelcamp-Star. Der legt wiederum seine Hand auf den Oberschenkel seiner Kuschelpartnerin – insgesamt wirken die beiden ziemlich vertraut miteinander. Zu diesem verschmusten Schnappschuss schreibt er dann noch: "72 Stunden können einiges mit einem Menschen machen... Wow". Für viele Fans ist die Sache ganz klar: Daniele schwebt wieder auf Wolke sieben.

Aber stimmt das wirklich? Bei einem Q&A in seiner Instagram-Story hakt ein Follower mal direkt nach. Danieles Antwort auf die Frage, ob er zurzeit verliebt sei, klingt aber nicht unbedingt nach Schmetterlingen im Bauch: "Naja, eher mit meinen Gedanken bei der Frage, was Liebe heutzutage bedeutet und was wahre Liebe ist."

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit einer Unbekannten

Bieber, Tamara / ActionPress Daniele Negroni im E-Werk in Berlin

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniele Negroni beim 24. RTL-Spendenmarathon

