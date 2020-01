Im Dezember 2019 ging die Netflix-Serie rund um den auf seltsame Weise liebenswerten Stalker Joe Goldberg alias Penn Badgley (33) in die nächste Runde. In der zweiten Staffel sieht man ihn mit neuem Namen und an neuem Ort wieder. Doch auch in Los Angeles hat er sich bereits sein neuestes Opfer ausgesucht – oder anders: Joe hat sich wieder verliebt. Auch diese Staffel bot am Ende eine unerwartete Wendung, die Penn nicht auf Anhieb gut fand.

Er teilte dem amerikanischen Magazin Entertainment Weekly mit, dass ihn nur ein einziger Gedanke dabei geholfen habe, durch die Fortsetzung zu kommen: "Zumindest sind sie am Ende füreinander gemacht." Der Schauspieler fügte hinzu, dass er etwas niedergeschlagen gewesen sei, als er herausgefunden habe, wie sich die Show entwickeln würde. "Aber genauso wie beim Tod von Beck in Staffel eins, habe ich schnell begriffen, dass dieser Ausgang der realistischste, am meisten reflektierte und der verantwortungsbewusste ist", gestand sich der ehemalige Gossip Girl-Star am Ende ein. Weshalb er nun mit dem vorläufigen Ende seiner Rolle zufrieden sei: “Man kann sich nicht vormachen, dass er lediglich jemanden braucht, der richtig für ihn ist. Niemand ist die Richtige für ihn! Also ist das Ende eigentlich ziemlich perfekt.”

Ob und wie es mit Penns mörderischen Charakter in Staffel drei weitergeht, steht bisher noch nicht fest. Dem Schauspieler ist bisher lediglich rausgerutscht, dass die Fans sich auf eine neue Staffel freuen könnten. Netflix hat aber bisher dem gruseligen Psycho-Thriller offiziell noch keine weiteren Folgen spendiert.

Getty Images Penn Badgley bei der "You" Premiere in NYC im September 2018

Getty Images Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell und John Stamos bei den A+E Upfronts in NYC im März 2018

Getty Images Penn Badgely bei der Television Critics Association Press Tour in Beverly Hills im Juli 2018

