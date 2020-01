Überraschende Neuigkeiten um Nikkie de Jager alias Nikkie Tutorials (25)! Seit Jahren schon gilt die YouTuberin als absolute Größe im Bereich Beauty und Make-up. Im Wochentakt flasht der Webstar seine rund 12 Millionen Abonnenten auf der Plattform mit den erstaunlichsten Verwandlungen und Stylings. Ihr neuster Clip sollte ihre Anhänger jedoch auf ganz andere Weise umhauen: Nikkie hat sich in einem langen Statement als Transgender geoutet!

"Ich war sechs Jahre alt, als ich wusste, dass ich ein Mädchen sein will", erzählt sie in dem ungewohnt ernsten YouTube-Video. Ihre Kindheit sei aus diesem Grund nicht immer leicht gewesen: "Manche Kinder in meiner Klasse haben es verstanden, andere nicht." Ihre Haare habe Nikkie schon immer lang getragen, in ihrem Schrank hingen nur Mädchenklamotten – im Alter von 14 Jahren habe sie dann Wachstumshemmer und verschiedene Hormone eingenommen. "Die komplette Umwandlung habe ich dann mit 19 gemacht", berichtet die 25-Jährige weiter. "Da war ich schon auf YouTube unterwegs."

Freiwillig kommt Nikkies Coming-out jedoch nicht. "Ich bin von ein paar Leuten erpresst worden, die damit gedroht haben, meine Geschichte preiszugeben. [...] Also habe ich es jetzt getan, weil mir die Möglichkeit genommen wurde, es zu meinen eigenen Bedingungen zu tun", schildert die US-Amerikanerin. "Es fühlt sich irgendwie befreiend an. Schließlich bin ich am Ende des Tages immer noch Nikkie."

