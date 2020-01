Susan Sideropoulos (39) dankt ihrem Vater! Die Kindheit der Schauspielerin war nicht immer leicht: 1980 geboren wuchs die Blondine als Einzelkind in Hamburg auf. Bereits im frühen Alter von 16 Jahren musste der ehemalige GZSZ-Star durch den Tod der Mutter einen schweren Verlust verkraften lernen. Die darauffolgenden Jahre haben die Moderatorin und ihren Vater offensichtlich noch enger zusammengeschweißt. Zu seinem Ehrentag gratulierte die Beauty jetzt mit einem niedlichen Throwback-Bild und besonders rührenden Worten!

Der Schnappschuss aus dem Familienalbum zeigt Klein Susan freudestrahlend mit Zahnlücke und Rüschenkleid auf dem Tresen eines Kiosks knien. Hinter der TV-Bekanntheit steht ihr Vater Pierro, der am vergangenen Montag seinen Geburtstag feierte. "Mit sechs Jahren hast du mir schon so viel Vertrauen geschenkt, allein zu fliegen und das kann ich letztlich auf mein ganzes Leben beziehen", dankte die zweifache Mutter ihrem Papa via Instagram. Durch ihn hat die 39-Jährige offenbar gelernt, den Glauben an sich selbst nie zu verlieren!

Bereits im Dezember vergangenen Jahres teilte die The Masked Singer-Kandidatin emotionale Zeilen, die ihr Elternteil beschreiben. "Mein starker, mutiger Papa, der mir alle Türen geöffnet hat", schrieb sie stolz. Früher sei die Beziehung des Vater-Tochter-Duos sogar mit der von Pipi Langstrumpf zu ihrem Kapitänsvater verglichen worden.

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Oktober 2019

Getty Images Susan Sideropoulos im Oktober 2013

Instagram / susan_sideropoulos Throwback-Bild von Susan Sideropoulos mit ihrem Vater

