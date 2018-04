Mit diesen privaten Schnappschüssen überrascht sie ihre Fans total: Susan Sideropoulos (37) hält ihren Gatten Jakob Shtizberg und die zwei Söhne Joel und Liam eigentlich aus dem Rampenlicht raus. Doch jetzt macht die ehemalige Gute Zeiten, Schlechte Zeiten-Darstellerin eine Ausnahme! Gemeinsam mit ihren Liebsten verbringt Susan einen entspannten und traumhaften Family-Trip in Tel Aviv – und lässt ihre Follower tatsächlich daran teilhaben!

Dabei scheint ihr Urlaub schon fast wieder vorbei zu sein: "Den letzten Tag genießen", schreibt die Schauspielerin zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem das Quartett munter am Strand herumtollt. Auf einem weiteren wollen die vier am Rande des kühlen Nass hoch hinaus und hüpfen im Sand, was das Zeug hält! Besonders herzerweichend ist jedoch das dritte Bild, das die stolze Zweifachmama mit "#Bruderliebe" kommentiert: Auf dem stehen ihre beiden Sprösslinge Arm in Arm und schauen gen Sonnenuntergang.

Auch zwei ihrer einstigen Soap-Kollegen halten ihre Beziehung eher bedeckt: Das frischgebackene Elternpaar Daniel Fehlow (43) und Jessica Ginkel (37) füttert ihre Follower nur ab und zu mit kleinen Häppchen aus seinem Privatleben – zuletzt turtelten die beiden an Weihnachten für ihr Social-Media-Gefolge.

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen

Instagram / susan_sideropoulos Die Söhne von Susan Sideropoulos im April 2018

Instagram / daniel_fehlow Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, TV-Paar

