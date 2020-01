Diese Neuigkeit ist ein schwerer Schlag für Fans der Royal Family: Völlig überraschend gab das britische Königshaus kürzlich bekannt, dass sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) von ihren royalen Pflichten lösen wollen und als Vertreter der englischen Monarchie zurücktreten werden. Jetzt kam heraus, dass das Ehepaar in Zukunft auch nicht in England bleiben will! Ihr neues Leben soll sich in Meghans alter Heimatstadt Los Angeles abspielen – allerdings nur unter einer ganz bestimmten Bedingung!

Die nächsten Präsidentschaftswahlen im in den USA werden die zwei Royals wohl besonders aufmerksam verfolgen. Dort wird sich im November laut The Sun nämlich entscheiden, ob es Meghan und Harry zukünftig nach Amerika verschlagen wird. Ein Umzug nach Los Angeles wird angeblich aber nur dann geschehen, wenn Donald Trump (73) nicht erneut zum Präsidenten gewählt wird! Denn auf den scheint die Herzogin so gar keine Lust zu haben.

Bereits im Juni letzten Jahres war Donald Trump auf Staatsbesuch in Großbritannien. Natürlich durfte auch ein Besuch bei den Royals nicht fehlen. Meghan jedoch verweigerte ein Treffen mit dem Präsidenten, weil er sie als "fies" betitelt hatte, nachdem sie ihm Frauenfeindlichkeit vorgeworfen hatte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

Scott Gries/Getty Images / Amanda Edwards/Getty Images Collage: Donald Trump und Meghan Markle

