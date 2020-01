Es gibt einen neuen Rekordhalter! Bisher war Mario Pohl der Abnehm-König bei The Biggest Loser: Der Brillenträger hatte in der vergangenen Staffel der Show in nur einer Woche 17,6 Kilogramm verloren. Doch dieser Rekord ist passé – der aktuelle Kilo-King heißt Daniel! Der Fahrschullehrer verlor dieses Jahr bei der Abnehm-Show innerhalb von sieben Tagen unglaubliche 21,4 Kilogramm. Aber wie hat er das geschafft?

Gegenüber Promiflash erklärte der 31-Jährige seinen Erfolg: "Ich habe das Ziel nie aus den Augen verloren und habe täglich meine Grenzen überwunden", sagte er im Interview. Auch wenn ihm die Woche alles abverlangt und er oft kurz davor gestanden hätte, das Handtuch zu werfen, sei er beim Sport über sich hinausgewachsen und habe sich sehr strikt an seinen Essensplan gehalten. "Zusammenfassend: sehr viel Sport, heißes Klima und gutes, gesundes Essen." Trotz seines Eifers hätte er mit dem tollen Resultat aber nie gerechnet. "Ich kann es immer noch kaum fassen. Wenn ich die Minuten danach mit ein paar Worten beschreiben soll: tiefe Freude und Stolz", ließ er den Augenblick nach der ersten Waage noch einmal Revue passieren.

Doch der Bartträger will noch mehr Kilos verlieren, denn er hat ein bestimmtes Ziel: "Wenn ich abgenommen habe, möchte ich mir etwas ganz Besonderes kaufen: einen Smoking", erzählte er Sat.1.

"The Biggest Loser" immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1.

Sat.1 / Arya Shirazi Daniel, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" mit Christine Theiss

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Daniel bei "The Biggest Loser" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de