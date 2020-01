Sam Smith (27) lässt alle Hüllen fallen! Der Musiker machte in den vergangenen Monaten seine Reise zu mehr Selbstliebe öffentlich. Der "Stay with Me"-Interpret offenbarte, dass er vor allem in der Weihnachtszeit stets mit seinem Gewicht und seinem Körper zu kämpfen hätte. Doch ihm sei es immer wichtiger geworden, sich mit allen vermeintlichen Problemzonen wohlzufühlen. Und dieses neue Selbstbewusstsein zeigt der 27-Jährige jetzt im Netz – mit einem Nackt-Post!

Aktuell gönnt sich der Ausnahmemusiker eine Auszeit vom stressigen Alltag und macht Urlaub im Paradies. Total selbstsicher präsentiert der Brite seinen nackten Oberkörper in zahlreichen Pics vom Trip. Doch jetzt geht Sam noch einen Schritt weiter: Er teilte einen Instagram-Schnappschuss, auf dem er splitterfasernackt im Sonnenuntergang am Strand ins Meer läuft – und präsentiert dabei der Kamera sein nacktes Hinterteil! Diese offenherzige Aktion ist für Sam wohl ein Befreiungsschlag: "Pures Leben", betitelt er das Bild.

Der vierfache Grammy-Gewinner hat im März vergangenen Jahres einen weiteren sehr persönlichen Teil seiner selbst öffentlich gemacht: Sam hat sich als nicht-binär geoutet – der Künstler fühlt sich also weder dem weiblichen, noch dem männlichen Geschlecht zugehörig.

