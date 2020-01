Endlich wieder ein Kugel-Update von Bibi Claßen (26)! Die YouTuberin erwartet gerade ihr zweites gemeinsame Kind mit ihrem Mann Julian (26). Bis zur Geburt von Lios (1) kleiner Schwester dauert es nicht mehr allzu lange: Bibi befindet sich etwa in der 29. Schwangerschaftswoche. Kurz vor der Ankunft des neuen Familienmitglieds gönnt sich Bibi mit Mann und Kind noch einen Traumurlaub auf den Malediven. Von hier schickt die werdende Zweifach-Mama jetzt einen Urlaubsgruß – XXL-Babybauch inklusive.

Bei diesem Anblick ist sicherlich so manch einer ihrer Instagram-Abonnenten neidisch geworden: Die bis über beide Ohren strahlende Web-Beauty posiert auf dem Foto vor einer paradiesischen Meeres-Kulisse – in einem knallroten Bikini. Absoluter Eyecatcher der Aufnahme ist natürlich der kugelrunde Babybauch, den Bibi hier stolz präsentiert. Ihre Körpermitte hat in den vergangenen Tagen offenbar noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub erlebt!

Ihre Fans sind sich einig – die Schwangerschaft steht Bibi fantastisch: "Du hast wirklich dieses Leuchten von einer werdenden Mutter", schwärmt eine Nutzerin in den Kommentaren. "Du bist wie eine Fruchtbarkeits-Göttin", setzt eine Userin noch einen drauf. Was sagt ihr zu dem Bild? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im November

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTube-Star

