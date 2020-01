Bastian Yotta (43) sorgte kürzlich mit einer wilden Dschungelcamp-Theorie für Aufsehen! Der Lifecoach war im vergangenen Jahr mit Evelyn Burdecki (31),Felix van Deventer (23) und anderen Teil der Urwald-WG. Im Netz zog Basti Anfang der Woche heftig über das TV-Format her – einer der Höhepunkte seiner Kommentare war dabei, dass RTL von Anfang an die Dschungelkrone für Evelyn vorgesehen hatte. Promiflash hakte jetzt bei Basti nochmal genau nach: Seine drastischen Aussagen über den Show-Sieg relativierte er dann allerdings wieder.

"Ich habe nur gesagt, dass natürlich, wenn man von der Gunst der Zuschauer abhängig ist, es ein unglaubliches Plus ist, wenn man im Vorfeld gepusht wird. Und sie wurde extrem positiv gepusht", stellte er gegenüber Promiflash fest. Damit meinte der Wahl-Amerikaner, dass sie durch den Schnitt von der Senderegie vorteilhaft in den richtigen Fokus gesetzt worden wäre. Von einem regelrecht geplanten Sieg sprach der 43-Jährige nun aber nicht mehr.

Ausserdem wollte Basti nicht falsch verstanden werden, denn er gönnt der Blondine den tollen Vorjahreserfolg: "Evelyn ist eine klasse Frau und hat einen Super-Job im Dschungel gemacht, absolut." Allerdings seien die Szenen, in denen sie eventuell nicht so gut weggekommen wäre, rausgeschnitten worden: "Da waren auch noch ganz krasse Sachen dabei von ihr, die nicht gezeigt wurden und die ich auch nicht erzählen werde." Glaubt ihr Basti, dass unschöne Momente von Evelyn im Dschungel absichtlich nicht ausgestrahlt wurden? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Dezember 2019

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Evelyn Burdecki im Januar 2020

