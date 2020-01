Während aktuell Elena Miras (27), Danni Büchner (41), Prince Damien (29) und Co. in Down Under um die Urwald-Krone kämpfen, beschäftigt sich Bastian Yotta (43) noch mit der vergangenen Staffel des Dschungelcamps. Als Showteilnehmer sorgte er bei seinen Mitstreitern, aber auch bei den Zuschauern 2019 für Aufsehen. Im Netz packt er jetzt aus, was am Dschungelcamp angeblich real und was geskriptet ist. Er ist zum Beispiel der festen Überzeugung, dass der Sieg von Evelyn Burdecki (31) geplant war.

Auf seinem YouTube-Kanal hat der Lifecoach nun ein Video veröffentlicht, in dem er klarstellen will, wie es hinter den Kulissen aussieht: "Man ist von der Sympathie der Zuschauer abhängig. Meines Erachtens, war von RTL von Anfang an geplant, dass Evelyn gewinnt. Das hat man daran gemerkt, dass Evelyn schon vorher von RTL die meiste Publicity bekommen hat. Evelyn wurde von Anfang an gepusht." Auch die Prüfungen seien zu seinen Ungunsten manipuliert gewesen.

Am Ende hat der Wahlamerikaner dennoch nur knapp das Siegertreppchen verfehlt. Evelyn ist tatsächlich auf dem ersten Platz gelandet, gefolgt von Felix van Deventer (23) auf Platz zwei, Peter Orloff (75) auf Platz drei und schließlich Bastian Yotta auf dem vierten Platz.

TVNOW / Stefan Menne Bastian Yotta und Evelyn Burdecki, Tag 14 im Dschungelcamp

Instagram / yotta_university TV-Bekanntheit Bastian Yotta

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Januar 2020

