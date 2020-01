Danni Büchner (41) bekommt prominente Unterstützung! Im Dschungelcamp gerät der Goodbye Deutschland-Star gerade an seine Schmerz-Grenze. Die Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann Jens (✝49) und die harten Herausforderungen in den Dschungelprüfungen machen der fünffachen Mutter jetzt ordentlich zu schaffen. Im Vorfeld hatte sie angekündigt, im Urwald über sich hinauswachsen zu wollen und sich allen Problemen zu stellen. Und darum hagelt es seitens der Zuschauer und Mitbewohner nun Kritik. Ex-Camper Domenico De Cicco (36) kann das nicht verstehen: Er steht hinter Danni.

"Lasst die Frau doch einfach in Ruhe! Was sollen die Kinder denn denken?", wettert er in seiner Instagram-Story gegen die nörgelnden Fans. Dass viele ihn sogar beleidigen, weil er seinen Support für die 41-Jährige zeigt, kann er nicht nachvollziehen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr jetzt gerade bewusst wird, wen sie verloren hat. Dadrin hast du niemanden, da bist du alleine mit deinen Gedanken", meint er und erklärt damit die Stimmungsschwankungen der Urwald-Lady.

Ob Danni am heutigen Abend die Chance nutzen wird, das Publikum und ihre Busch-Kollegen von sich zu überzeugen? In der Dschungelprüfung muß sie erneut mit Elena Miras (27) für die Essensrationen der Gruppe kämpfen. Auch wenn die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) versucht haben, die Verkündung der Prüfungskandidaten möglichst spannend zu gestalten, war die Überraschung am Ende nicht groß, als erneut der Name der Kult-Auswanderin fiel.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / domenico_decicco_official Ex-Dschungelcamper Domenico De Cicco

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Elena Miras beim Dschungelcamp 2020

