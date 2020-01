Muss Daniela Büchner (41) wirklich erneut zur Prüfung antreten? Seit die Dschungelcamp-Zuschauer am längeren Hebel sitzen, haben sie die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Tag für Tag zur Challenge antreten lassen. Mal konnte Danni über sich hinauswachsen, mal musste sie unter Tränen eine Aufgabe abbrechen. Doch haben die Fans nun Erbarmen und gönnen ihr einmal eine Pause? Nein: Schon wieder muss Danni ran!

Verwunderlich war dieses Ergebnis nicht: Auch dieses Mal versuchten Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) es spannend zu machen. Doch am Ende erwischte es einmal mehr Danni. Weil es sich erneut um eine Zweierprüfung handelt, darf auch Elena Miras (27) wieder mit. Wie schon an den Tagen zuvor reagierten beide wenig überrascht auf die Eigentlich-Hiobsbotschaft.

Noch kratzt Danni nicht an dem Prüfungs-Rekord von Gisele Oppermann (32). Die wurde vergangenes Jahr stolz neun Mal am Stück zur Mutprobe gewählt. Was meint ihr, könnte die Witwe von Jens Büchner (✝49) diese Spitzenmarke noch erreichen? Stimmt ab.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TV NOW Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

TVNOW Daniela Büchner bei ihrer Dschungel-Prüfung an Tag drei

