Sie strahlt den Kummer einfach weg! Und das, nachdem erst am Dienstag diese Schocknachricht die Runde gemacht hatte: Das Hollywood-Traumpaar Vanessa Hudgens (31) und Austin Butler (28) soll sich getrennt haben – nach über acht gemeinsamen Jahren. Warum das Duo den Schlussstrich zog, ist nicht bekannt. Bisher gaben die beiden Schauspieler noch kein Statement dazu ab. Die High School Musical-Darstellerin Vanessa scheint darunter aber nicht allzu sehr zu leiden: Sie zeigte sich jetzt bestens gelaunt auf einem roten Teppich!

Als Vanessa bei der Premiere ihres Kinofilms "Bad Boys for Life" in Los Angeles erschien, war bei ihr von Liebeskummer keine Spur! In einem eleganten weißen Kleid mit Feder-Details erinnerte die Brünette bei dem Event beinahe an eine Braut. Dabei dürfte eine Hochzeit aktuell wohl das letzte sein, an das die Schauspielerin denkt – trotzdem schien sie sich an diesem Abend pudelwohl zu fühlen: Sie posierte strahlend für die Fotografen und setzte sich dabei immer wieder von allen Seiten stolz in Szene.

Gut möglich, dass die 31-Jährige die Trennung schon weitgehend verarbeitet hat. Denn wann sie und Austin ihre Beziehung genau beendeten, ist bisher nicht bekannt. Fakt ist jedenfalls, dass der letzte Liebespost der beiden fast ein halbes Jahr zurückliegt: Im August 2019 hatte sich Vanessa an ihren Liebsten gewandt, um ihm mit einem liebevollen Instagram-Posting zum Geburtstag zu gratulieren.

MEGA Vanessa Hudgens und Austin Butler

enewsimage/ ActionPress Vanessa Hudgens im Januar 2020

enewsimage/ ActionPress Vanessa Hudgens, Schauspielerin

