Daniela Büchner (41) hat es zurzeit wirklich nicht leicht. Die TV-Auswanderin trifft es im Dschungelcamp nämlich besonders hart – denn sie wird seit Beginn der Sendung in jede einzelne Prüfung gewählt. Die letzte Aufgabe ging ihr dermaßen an die Nieren, dass sie in der vergangenen Folge die Prüfung sofort abbrechen musste. Deswegen kam sie zum wiederholten Mal tränenüberströmt, aber dafür ohne Sterne zurück ins Camp. Aber wie lange wird die 41-Jährige dieses Spiel noch mitmachen?

Nachdem Danni am Dienstag frustriert in ihre Dschungel-WG zurückgekehrt war, tobte sie vor Wut. "Man kann sich doch nicht daran ergötzen, jemanden leiden zu sehen – eine Mutter leiden zu sehen. Was habe ich mir dabei gedacht, hier mitzumachen, echt?", platzte es aus ihr heraus. Die Blondine könne es nicht verstehen, warum ihre Kollegen nicht gewählt werden, denn es gäbe ja genug, die sich über eine Prüfung freuen würden. Sie denke sogar daran, endgültig das Handtuch zu werfen: "Die ganze Zeit schwirrt dieser Satz in meinem Kopf herum. Aber wenn ich es sage, gebe ich auf."

Doch die Ekelprüfungen sind nicht ihr einziges Problem im Dschungel: Auch die anderen Kandidaten machen ihr das Leben schwer, da sie mächtig von Danielas negativer Einstellung genervt sind: "Sehr oft nimmt sie diese Opferhaltung ein. Alle sind gegen sie, das Leben hat es nicht gut mit ihr gemeint. Aber es wird halt nicht besser, wenn man sich darin suhlt", äußerte sich Raúl Richter (32) im Dschungeltelefon.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner in der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

