Sarah Harrison (28) nimmt die Sprüche ganz gelassen! Anfang Januar stellte die Bloggerin ihre Künste bei der Promi-Darts-WM unter Beweis. Als einzig weibliche Darts-Amateurin an diesem Abend, musste die hübsche Blondine dabei so einiges einstecken – wie zum Beispiel laute Rufe aus dem Publikum, die sie zum Ausziehen aufforderten. Aber die 28-Jährige verriet im Promiflash-Interview, dass diese Situation für sie kein Problem war!

Während sich viele Zuschauer im Netz über die Rufe beschwerten und den Gesamteindruck der Sendung deswegen als negativ bewerteten, nahm Sarah das Ganze nicht so ernst: "Man darf das nicht mit einem anderen Publikum vergleichen. Das ist eben eine Darts-Community, da wird gefeiert und da wird auch ganz ganz viel getrunken", nahm sie das hauptsächlich männliche Publikum in Schutz. Beim Hello Body Event im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte sie gegenüber Promiflash, dass bei dieser Sportart eine gewisse Kneipenstimmung herrsche. "Man ignoriert es einfach und gut ist", fasste die Ehefrau von Fitness-Influencer Dominic Harrison (28) die Situation diplomatisch zusammen.

In festen Händen ist das Model sowieso schon lange. Mit ihrem Mann hat die Bachelor-Bekanntheit bereits eine Tochter Mia (2) und wünscht sich in naher Zukunft sogar noch weitere Kinder. "Ich habe aktuell die Pille abgesetzt, weil wir uns ja Nachwuchs wünschen", verriet sie am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Januar 2020, Sat.1 Frühstücksfernsehen

ActionPress Dominic und Sarah Harrison, November 2017

