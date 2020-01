Melissa (24) spricht endlich Klartext über das Verhältnis zu Richard Heinze! Seit Wochen heizen die Love Island-Beauty und der Köln 50667-Star die Gerüchteküche an: Immer öfter zeigten sie sich gemeinsam, zu Neujahr teilten sie sogar einen leidenschaftlichen Kuss auf Social Media! Zur vermeintlichen Beziehung äußerten sich die beiden allerdings nicht – bis jetzt: Auf der Fashion Week in Berlin verriet Melissa gegenüber Promiflash, was wirklich mit Richard läuft!

Tatsächlich sind Melissa und Richard auf dem besten Wege, ein Paar zu werden, wie sie verlegen im Promiflash-Interview nach der Riani-Show offenbarte: "Was soll ich dazu sagen? Bilder sagen vieles. Wir lernen uns aktuell kennen. Ja, ich bin glücklich momentan. Wir haben uns ein paarmal getroffen. Und jetzt müssen wir sehen, was die Zukunft bringt."

Noch wollen sie ihrer Liaison allerdings kein Label verpassen, wie Melissa ebenfalls betonte: "Wir halten uns momentan bedeckt. Und wenn es sicher ist, dann geben wir unser Statement dazu ab, aber bisher lernen wir uns kennen. Und ich will nicht so viel preisgeben darüber." Die beiden Turteltauben scheinen ihr Glück erstmal privat genießen zu wollen. Doch wenn es ernst werden sollte, werden das ihre Follower mit Sicherheit noch früh genug erfahren.

Instagram / melissadamilia Melissa auf der Berlin Fashion Week 2020

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de