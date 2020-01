Wer nutzt die Dschungelcamp-Bühne besser aus? Bereits 2014 stürzte sich Schlagerstar Michael Wendler (47) ins große Busch-Abenteuer und versuchte damals am Lagerfeuer, sein Image aufzubessern. Er wollte im Urwald nicht nur als der Wendler wahrgenommen werden, sondern den wahren Michael zeigen. Jetzt stellt sich auch seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) den Herausforderungen im australischen Urwald. Welchen Auftritt finden eigentlich die Fans souveräner?

Vier Tage lang verweilte Michael vor fünf Jahren auf seiner Dschungel-Pritsche, dann verabschiedete er sich mit dem Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" von der Bildfläche. Bevor er den Exit wagte, hatte er vor allem mit seinem Tränenausbruch auf sich aufmerksam gemacht. "Es gab Situationen, in denen meine Frau nächtelang geweint hat. Man hat extreme Ängste. Man hofft, dass einen jemand unterstützt", klagte er damals über die Negativ-Schlagzeilen um seine Person. Schon kurz darauf war der Kummer allerdings vergessen und Michael motzte mit Kameramann und Crew.

Obwohl Claudia die TV-Plattform nutzen könnte, um gegen ihren Ex-Mann und dessen junge Freundin Laura Müller (19) zu hetzten, geht sie das Thema ganz gelassen an: Auch wenn die 49-Jährige immer wieder mit Fremdgeh-Gerüchten des Sängers konfrontiert wird, verliert sie bisher kein schlechtes Wort über ihn. Stattdessen zeigt sie sich verständnisvoll ihren Mitstreitern gegenüber und scheint in der Rolle als Camp-Mutti aufzugehen. Auch aus prominenten Reihen bekommt sie Unterstützung. "Die Claudia, ich glaube, die wird sich aus allem zurückhalten. Die ist so positiv in ihrem Leben", betonte Melanie Müller (31) bei Ich bin ein Star – die Stunde danach.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Dezember 2019

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Arya Shirazi / RTL Claudia Norberg, Kandidatin im Dschungelcamp 2020

