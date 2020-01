Wenn das nicht herunter geht wie Öl! Trotz der Schlagzeilen der vergangenen Monate wagt Claudia Norberg (49) jetzt das Abenteuer Dschungelcamp. Wie ihr Ex-Mann Michael Wendler (47) im Jahr 2014 will auch sie sich jetzt in Down Under beweisen. Zugegeben, es flimmerte erst eine Folge mit der Blondine über die TV-Bildschirme, doch schon jetzt sind die Fans begeistert von ihr. Und nicht nur die: Claudia darf sich tatsächlich auch über prominenten Support freuen.

In "Ich bin ein Star – die Stunde danach" nehmen die ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten ihre Nachfolger ganz genau unter die Lupe. Und vor allem Wendler-Ex Claudia kommt bei Melanie Müller (31), Chris Töpperwien (45) und Désirée Nick (63) gut an! "Die Claudia, ich glaube, die wird sich aus allem zurückhalten. Die ist so positiv in ihrem Leben", stellt Melli überrascht fest. Auch die sonst eher kritische Désirée findet nur nette Worte für die 49-Jährige: "Positiv überrascht von denen, die drin sind, hat mich die Ex vom Wendler. Da sieht man auch, wie so eine Frau in der Öffentlichkeit untergeht im Schatten des Mannes, im Schatten der großen Nase vom Wendler. Man hat überhaupt nicht gemerkt, was da eigentlich für eine sympathische Persönlichkeit schlummert."

Dieses Feedback wird Claudia sicherlich sehr freuen. Denn bereits vor dem Abflug nach Australien verriet sie im Interview mit Promiflash, dass sie froh darüber sei, endlich allen zeigen zu können, was in ihr steckt: "Ich freue mich darauf, dass ich jetzt im Fokus stehe. Es fühlt sich besser an als gedacht. Ich habe wirklich Spaß dabei! Und deswegen nehme ich auch an diesem Format teil – weil ich mir dachte: Das ist die Gelegenheit!" Wie gefällt euch Claudia bis jetzt im Dschungel? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Arya Shirazi / RTL Claudia Norberg, Kandidatin im Dschungelcamp 2020

ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler

Promiflash Claudia Norberg kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp 2020

