Fiese Sticheleien von Claudia Norberg (49)? Fehlanzeige! Seit Tagen wirft Elena Miras (27) der Blondine im Dschungelcamp vor, über Laura Müller (19) hergezogen zu haben. Elena verbrachte im vergangenen Sommer einige Tage mit der neuen Freundin von Claudias Ex Michael Wendler (47) im Sommerhaus der Stars, und dort haben sich die Teenagerin und die Love Island-Beauty angefreundet. Aber von was für Seitenhieben spricht Elena? Tatsächlich hat Claudia in der Öffentlichkeit nämlich noch nie ein böses Wort über Laura verloren!

Seit der Trennung vor über einem Jahr wird die Noch-Ehefrau vom Wendler immer wieder auf das neue Liebesglück ihres Ex angesprochen. Gehässig oder fies zeigte sich Claudia dabei allerdings nie – ganz im Gegenteil. Schon im vergangenen September nahm sie die Beziehung zwischen Michael und Laura im Promiflash-Interview ziemlich gelassen: "Also ich akzeptiere das, das ist Liebe." Selbst über die 28 Jahre Altersunterschied des ungewöhnlichen Paares wollte sich Claudia nicht negativ äußern. "Wenn es so ist, dann ist es so. Ich sehe keinen Grund, das zu kritisieren", erklärte sie damals.

Auch in anderen Interviews oder TV-Formaten gab sich Claudia immer diplomatisch. Ob es um Lauras Nacktbilder im Playboy oder um die Beziehung zu ihrer 17-jährigen Tochter Adeline geht – eine Lästerattacke gegen die Neue ihres Ex hat die 49-Jährige noch nicht gestartet.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire - Das Musical"-Premiere in Oberhausen, 2019

Anzeige

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg (li.) neben ihrer Mutter Claudia, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de