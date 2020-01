Aufbruch-Stimmung bei Köln 50667? In den vergangenen Wochen mussten die Fans der Vorabend-Soap sich bereits von drei Darstellern verabschieden: Zuschauerliebling Margarita Nigmatullin (24), Serien-Hottie Marc Eggers (33) und Ulknudel Jasmina Huremović – und ihre Rollen Lina, Phil und Dana – haben die Köln-Familie im Dezember verlassen. Nun legt eine weitere Kollegin nach: Auch Angela Brand (23) steigt bei "Köln 505567" aus!

Das verkündete die Lucy-Darstellerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. "Die 'Köln 50667'-Reise hat für mich ein Ende. Ich bin überaus dankbar für die ganzen Jahre, die ich miterleben durfte", betonte Angela, die 2016 bei dem Format eingestiegen war. "Ich hoffe, ihr seid nicht all zu traurig darüber." Den genauen Grund für ihren Exit verriet sie in ihrem Beitrag nicht – kündigte aber ein Video an, in dem sie mehr Details preisgeben werde.

In den Kommentaren unter dem Posting sammeln sich bereits etliche rührende Abschiedsworte ihrer "Köln 50667"-Co-Stars. "Werde dich vermissen am Set. Bist und bleibst meine kleine Sister", beteuerte beispielsweise Andree Katic (35). "Dank dir Angie, für deinen Einsatz! Wirst fehlen am Set. Pass auf dich auf und bis bald", schrieb Christoph Oberheide.

Instagram / _angelabrand_ Angela Brand, "Köln 50667"-Star

Instagram / _angelabrand_ Angela Brand, Reality-Star

United Archives GmbH Christoph Oberheide, Berlin 2018

