Das Warten hat bald ein Ende! Am 31. Januar startet Germany's next Topmodel in eine neue Runde – Heidi Klum (46) veranstaltet damit bereits die 15. Staffel der beliebten Castingshow. Natürlich wird die Modelmama selbst dabei sein, aber auch einige ihrer Gastjuroren sind schon bekannt gegeben worden. Unter anderem werden die Schauspielerin Milla Jovovich (44) und das Model Joan Smalls (31) den Nachwuchs bewerten. Jetzt ist endlich das Geheimnis gelüstet, welche 38 "Meeedchen" ihr Glück in diesem Jahr versuchen wollen.

Unter den angehenden Laufsteg-Schönheiten tummeln sich auch bekannte Gesichter. Die 22-jährige Viktoria dürfte einige Fans an jemanden erinnern. Sie ist die Schwester der Vorjahres-Kandidatin Julia. Ob die dunkelhaarige Beauty deshalb einen Vorteil hat? Bestimmt hat sie sich vor der Sendung einige hilfreiche Tipps geholt. Auch Kandidatin Mareike könnten einige Zuschauer kennen. Sie ist die Sängerin der Berliner Band Grossraum Indie Fresse.

Saskia trat schon einmal bei GNTM an, 2020 ist sie erneut im Rennen. "Ich bin wiedergekommen, um das Ding zu rocken", betont die Studentin im Interview mit ProSieben. Mit viel mehr Selbstbewusstsein als während ihrer ersten Teilnahme vor drei Jahren möchte es die 22-Jährige dieses Mal bis ins Finale schaffen.

