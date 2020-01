An ihrem Geburtstag gab es für Chicago (2) ein richtiges Disney-Paradies! Die Tochter von Kim Kardashian (39) verzaubert bereits seit ihrer Geburt die komplette Netz-Community ihrer berühmten Mutter. In regelmäßigen Abständen dürfen sie sich nämlich über niedliche Schnappschüsse der Kleinen auf den Social-Media-Kanälen der amerikanischen Großfamilie freuen. Am Mittwoch drehte sich dann erneut alles um den kleinen Lockenschopf, denn dort feierte der Kardashian-Jenner-Klan sein junges Mitglied im gewohnt großen Stil!

Chicago verkleidete sich an ihrem Ehrentag als süße Minnie Maus – sie trug nicht nur schwarze Ohren als Haarreif, sondern wurde auch noch professionell geschminkt. Tante Kylie Jenner (22) postete in ihrer Instagram-Story niedliche Schnappschüsse ihrer kleinen Nichte, wie sie in einem übergroßen T-Shirt ein Bild malt. Auch bei der Dekoration war das Disney-Thema wiederzuerkennen: So bekam die Zweijährige einen dreistöckigen Minnie-Maus-Kuchen und unzählige rosafarbene Küchlein und Muffins.

Und natürlich war an dem Ehrentag von Kims Sprössling auch die ganze Familie vereint. Kourtney Kardashian (40) teilte beispielsweise eine Aufnahme von ihrer Tochter Penelope (7) und ihrer Nichte. Darauf hebt die Siebenjährige ihre Cousine hoch und umarmt sie herzlich. "Meine Chi Chi", schrieb die 40-Jährige dazu und versah ihren Kommentar mit einem Herzen.

Instagram / kyliejenner Chicago West, Januar 2020

Instagram / kyliejenner Geburtstagskuchen von Chicago West, Januar 2020

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick und Chicago West, Januar 2020

