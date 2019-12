Kim Kardashian (39) zeigt ihren Kindern immer wieder, wie viel sie ihr bedeuten! Die vierfache Mutter nimmt sich gerne Zeit für Kuscheleinheiten mit ihrem Nachwuchs – und lässt daran auch ihre Fans teilhaben: Unter anderem postete die Keeping up with the Kardashians-Beauty im vergangenen Jahr einen Schnappschuss, auf dem sie im Bett mit North (6), Saint (4) und Chicago West (1) schmust. Nun legte Kim mit einem süßen Bild nach: Darauf knutscht sie ihre jüngste Tochter Chicago liebevoll ab!

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige jetzt mehrere Fotos von Saints Geburtstagsparty. Auf einer Aufnahme ist Chicago in den Armen ihres Vaters Kanye West (42) zu sehen. Dabei wird der einjährige Spross aber nicht nur von seinem Papa herzlich umarmt – auch von Mama bekommt die Kleine einen dicken Kuss aufgedrückt!

Auf dem Bild hält Chicago eine kleine Dinosaurierfigur in der Hand, die Teil des Party-Themas war: Denn der Geburtstag ihres älteren Bruders stand ganz unter dem Motto Jurazeit! Kim und Kanye hatten dafür ihren Garten in eine Art Dschungel mit tropischen Pflanzen und Dinos verwandelt. Die Gastgeberin erklärte dazu vor wenigen Tagen im Netz: "Kanye und ich haben für Saints vierten Geburtstag die coolste Party geschmissen!"

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Chicago West und Kim Kardashian im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago und Saint West im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West mit einer Dinosauriermaske im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de