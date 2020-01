War Sonja Kirchbergers (55) Ansage zu hart? An Tag sechs riss der Schauspielerin im Dschungelcamp endgültig der Geduldsfaden. Der Grund: Busch-Kollegin Danni Büchner (41). Denn die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) strapaziert seit der ersten Folge mit ihren Stimmungsschwankungen die Nerven ihrer Urwald-WG-Mitbewohner. Als sich die fünffache Mutter dann entsetzt darüber zeigte, auch in der vergangenen Folge wieder in die Dschungelprüfung zu müssen, platzte es aus Sonja heraus: Sie konfrontierte Danni mit ihrer miesen Grundstimmung und legte ihr ans Herz, über einen freiwilligen Abgang aus dem Format nachzudenken. Doch war ihre Reaktion zu heftig?

Die Promiflash-Leser stehen ganz klar hinter Sonja! In einer Umfrage (5.256 Teilnehmer, Stand: 16.01.2020, 07:05 Uhr) sind 88,9 Prozent der User der Meinung, dass sie den Gefühlsausbruch der 55-Jährigen verstehen können – Danni musste einfach mal eine Ansage gemacht werden. Lediglich 11,1 Prozent der Nutzer finden, dass die "Die Venusfalle"-Darstellerin die Goodbye Deutschland-Auswanderin in Ruhe hätten lassen sollen.

Im Dschungel-Aftertalk Die Stunde danach stellte sich TV-Gast und Ex-Camper Jürgen Milski (56) ebenfalls auf Sonjas Seite: "Ich glaube, dass Sonja eine ganz ganz tolle Frau ist. Die hat sich das bis zu einem gewissen Punkt angeguckt und hat dann 'ne Ansage gemacht", erklärte er. Doch nicht nur die gebürtige Österreicherin soll sich den Frust von der Seele geredet haben, Moderatorin Sonja Zietlow (51) offenbarte zudem: "Man kann ja tatsächlich nicht immer alles in die Sendung schneiden. Ich weiß, dass auch Toni was dazu gesagt hat und auch Markus."

