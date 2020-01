Zwischen Herzogin Meghan (38) und ihrem Vater Thomas (75) ist das Kriegsbeil offenbar noch immer nicht begraben! Im vergangenen Jahr reichten die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (35) eine Klage gegen die Mail on Sunday ein. Der Grund: Die Zeitung hatte einen persönlichen Brief von Meghan an ihren Vater Thomas veröffentlicht. Bei einem Gerichtsprozess könnte es jetzt zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen: Der 75-Jährige will gegen seine Tochter aussagen!

Im Fall der Brief-Klage stehen die Chancen gut, dass auch Thomas Markle als Zeuge auftreten muss – und diese Gelegenheit möchte er sich offenbar nicht entgehen lassen: "Wenn er vorgeladen wird, wird er kommen", bestätigte Herzogin Meghans Schwester Samantha gegenüber BBC. Durch das Abdrucken der privaten Zeilen könnte das Blatt gegen das Datenschutz- und Urheberrecht verstoßen haben. Die Anwälte des Blatts argumentieren allerdings dagegen. Demnach habe der ehemalige Kameramann "ein bedeutsames Recht darauf, seine Version von dem, was zwischen ihm und seiner Tochter geschehen ist, einschließlich des Inhalts des Briefs, zu schildern".

Wann das Urteil gefällt werden soll, ist bisher noch unklar. Der Konflikt zwischen der einstigen Suits-Darstellerin und ihrem Vater scheint sich allerdings immer weiter zuzuspitzen. Royal-Experten sind inzwischen davon überzeugt, dass die beiden nicht mehr zueinanderfinden werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2018

ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

