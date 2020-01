Meghan (38) ist zwar die Herzogin von Sussex – doch die Grafschaft im Süden Englands, deren Namen sie trägt, hat sie kaum besucht! Als die einstige Schauspielerin Prinz Harry (35) im Mai 2018 geheiratet hat, verlieh Queen Elizabeth II. (93) ihr den Titel. Seitdem nahmen der Herzog und die Herzogin etliche offizielle Termine über den Globus verteilt wahr. Dennoch scheint der Name Sussex bei den beiden nicht unbedingt Programm zu sein: Insgesamt soll die Mutter des kleinen Archie Harrison nicht einmal sechs Stunden in der Grafschaft verbracht haben!

Wie The Sun jetzt berichtete, besuchte das Paar Sussex nur ein einziges Mal. Fünf Monate nach ihrer Traumhochzeit besichtigen sie die wichtigsten Orte der Region mit den herrlichen Kreidefelsen – darunter Chichester, Bognor, Brighton und Peacehaven. Die Ankunft war im Oktober 2018 um 10.42 Uhr, abgereist sind Harry und Meghan schließlich um 16.38 Uhr: Summa summarum war die 38-Jährige also für genau fünf Stunden und 56 Minuten in ihrem titelgebenden County. An mangelnder Gastfreundschaft kann es jedenfalls nicht gelegen haben, dass das Paar danach fernblieb. Bei ihrem einmaligen Besuch waren die beiden Royals frenetisch umjubelt worden.

Zumindest Prinz Harry, also der heutige Herzog von Sussex, war bereits früher öfter vor Ort, bevor er den Titel als Hochzeitsgeschenk erhielt. Vor der gemeinsamen Reise mit Meghan war er zuletzt im Februar 2014 in der traditionsreichen Grafschaft, um sich mit Kriegsversehrten und deren Frauen im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu treffen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Brighton im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Brighton im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2018

