Jetzt dürfen es wirklich alle wissen: Noah Centineo (23) liebt Alexis Ren (23)! Nachdem im vergangenen Herbst hartnäckige Beziehungs-Gerüchte um den "To All The Boys I've Loved Before"-Star und die Influencerin kursiert waren, machten die zwei ihre Liebe tatsächlich offiziell: Bei ihrem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt flirteten die Turteltauben, was das Zeug hält. Nun wagten sie sich an den nächsten Meilenstein: Noah und Alexis haben ihr allererstes Pärchenfoto ins Netz gestellt!

Dieses lustige Selfie teilte der Schauspieler jetzt mit seinen rund 17 Millionen Instagram-Abonnenten: Während die beiden sich offenbar in einem Pool vergnügen, leckt Alexis Noah frech die Wange ab – seinem glücklichen Lächeln nach zu urteilen hat er nichts dagegen. "Na, wenigstens sieht einer von uns auf dem Bild gut aus. Ich liebe dich, Baby", schreibt der 23-Jährige dazu, der auf dem Pic tatsächlich ziemlich müde aussieht. "Ich liebe dich auch", erwiderte seine Angebetete in den Kommentaren.

Auch wenn sich unter dem Beitrag zahlreiche Glückwünsche häufen, ist so manche Userin enttäuscht, dass Noah jetzt vom Markt ist: "Ich wusste gar nicht, dass das so ernst mit euch ist! Dabei wollte ich dich doch heiraten", jammerte eine von ihnen. "Was?! Er ist vergeben?", zeigte sich eine Weitere bedrückt. Was sagt ihr: Geben die beiden ein hübsches Paar ab? Stimmt in unserer Umfrage ab!

enewsimage / ActionPress Noah Centineo und Alexis Ren im Oktober 2019

Instagram / alexisren Alexis Ren und Noah Centineo

Instagram / alexisren Alexis Ren, Model und Influencerin

