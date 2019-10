Damit ist die Katze aus dem Sack! Anfang des Monats kursierten Gerüchte, dass "To All The Boys I've Loved Before"-Star Noah Centineo (23) die Netz-Beauty Alexis Ren (22) date. Ein Fan hatte die beiden kuschelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Vor Kurzem tauchte das Model auch noch in Noahs Instagram-Story auf. Mit einem gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich haben die zwei es am Samstag endlich offiziell gemacht: Alexis und Noah sind tatsächlich zusammen!

Für ihr Red-Carpet-Debüt als Paar wählten der Netflix-Hottie und seine Begleitung den Maskenball, den das Kinderhilfswerk Unicef in West Hollywood ausgerichtet hatte. Zu diesem Anlass schmissen sich die Turteltauben mächtig in Schale: Alexis bezauberte in einem silbernen Cocktailkleid, das ihre schlanke Figur betonte. Noah, der bei dem Event auch seine neue Kurzhaarfrisur präsentierte, trug einen schlichten schwarzen Anzug und eine Silbermaske. Die aufeinander abgestimmten Glitzersterne auf ihren Wangen machten den Pärchen-Look perfekt.

Den Bildern nach zu urteilen, hat es an diesem Abend mächtig zwischen Noah und seiner Flamme geknistert. Alexis zeigte keine Scheu vor Körperkontakt und schmiegte sich beim Posieren eng an ihren Begleiter. Noahs Arm ruhte stets auf ihrem unteren Rücken. Was sagt ihr: Geben die Verliebten ein hübsches Paar ab? Stimmt in unsere Umfrage unter dem Artikel ab!

