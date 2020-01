Angelina Heger (27) lüftet das große Geheimnis! In den vergangenen Tagen spannte die schwangere Freundin von Sebastian Pannek (33) ihre Follower mächtig auf die Folter: Sie kündigte ein spannendes Projekt an, für das sie gearbeitet habe – um was es sich dabei handelt, durfte die Beauty bisher aber nicht ausplaudern. Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Angelina wird bald wieder im TV zu sehen sein!

Das verkündete die 27-Jährige nun ganz stolz via Instagram. "'Das große Promibacken' – endlich darf ich es euch verraten: Ich bin dabei!", jubelte die Brünette. Der Dreh der vorproduzierten Sendung ist bereits abgeschlossen: "Es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin", berichtete Angelina weiter. Und wann bekommen ihre Fans sie in dem Format zu sehen? "Los geht es am 12.02.2020 um 20:15 in Sat.1."

Nachdem ihre TV-Karriere im Jahr 2014 in der Kuppelshow Der Bachelor gestartet ist, war Angelina bereits in zahlreichen Formaten zu sehen. So kämpfte sie sich bereits durchs Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars und mehrere Runden Das perfekte Promi-Dinner. Zuletzt war sie 2019 bei "Big Bounce – Die Trampolin Show" am Start.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

