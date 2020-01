Hinter Shirin Nikkhah-Shirazi liegen ein paar aufregende Jahre! Im Frühling 2018 hatte die Zumba-Lehrerin es bis ins Finale der Abnehm-Show The Biggest Loser geschafft – stolze 41 Kilogramm hatte die Frohnatur in dem Format abgespeckt und kann ihre Traumfigur bis heute halten. Vergangenen Sommer startete dann das nächste große Abenteuer für die Zahnärztin: Sie erwartet ihr allererstes Kind! Jetzt veröffentlichte Shirin eine Bilderreihe, die zeigt, wie ihr Körper sich in den vergangenen Jahren gewandelt hat – inklusive einem hübschen neuen Babybauch-Foto.

Die Collage, die die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hat, besteht aus vier Schnappschüssen. Die Aufnahme von 2017 zeigt sie vor "The Biggest Loser". Die Bilder von 2018 und 2019 sind nach der Sendung entstanden und zeigen eine deutlich erschlankte Shirin. Das aktuellste Foto von 2020 ist natürlich besonders süß: Stolz präsentiert die werdende Mama darauf ihren kugelrunden Babybauch.

Was einem sofort ins Auge fallen dürfte: Shirin trägt auf jedem einzelnen Pic denselben Zweiteiler mit Pflanzenprint. "Ein Glück ist das ein Wickel-Bikini ohne Verschluss, denn sonst hätte er mich sicher nicht über die letzten VIER Jahre, die unterschiedlichen Konfektionsgrößen zwischen 46/48 und 34/36 [...] bis hin zu meiner jetzigen Schwangerschaft begleiten können", erklärte sie in der Bildunterschrift. "Quasi ein Bikini, der eine Lebensgeschichte mitschreibt."

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, "The Biggest Loser"-Finalistin von 2018

