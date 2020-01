Mandy Capristo (29) ist nicht länger nur auf Showbühnen zu sehen! Fünf Jahre hat die Sängerin zu der Popstars-Girlgroup Monrose gehört und große Erfolge feiern können. Nach der Auflösung der Band versuchte sie, solo durchzustarten. Im vergangenen Herbst wagte die 29-Jährige dann etwas Neues und versuchte sich als Musicaldarstellerin in dem Stück "Aladdin". Und nach dem kurzen Abstecher in die Schauspielwelt, scheint sie Blut geleckt zu haben: Denn Mandy hat jetzt eine Gastrolle in einer bekannten deutschen Serie übernommen!

"Heute möchte ich mit euch teilen, dass ich nicht nur immer noch am Piano sitze, schreibe und schreibe, um die Platte so persönlich wie möglich zu bekommen. Heute teile ich mit euch, dass wir uns Anfang Februar bei Sturm der Liebe sehen", verkündete die Künstlerin auf Instagram die freudige Nachricht. In ihrer Story verriet sie auch, wann genau sie in der Telenovela zu sehen sein wird – und zwar am 7., 8. und 9. Februar!

Für ihre Rolle dürfte Mandy nicht allzu viel an Vorbereitung benötigt haben. Denn sie spielt keine Geringere als sich selbst. "Die Dreharbeiten haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe meine Zeit am Set wirklich genossen", erklärte sie gegenüber ARD und fuhr fort: "Dennoch ist es für mich etwas komplett anderes, vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es, aber nervös war ich trotzdem ein bisschen." Freut ihr euch auf Mandys Auftritt bei "Sturm der Liebe"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

