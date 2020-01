Das harte Training hat sich ausgezahlt! Timbaland (48) hat das vergangene Jahrzehnt musikalisch geprägt und nicht nur mit eigenen Tracks die Charts gestürmt, sondern war vor allem als Produzent supererfolgreich. Was den Künstler während dieser Zeit jedoch auch begleitet hat, war sein starkes Übergewicht. Bis heute hat der "Give It to Me"-Interpret mit Extrapfunden zu kämpfen. Allerdings hat er es mittlerweile bereits geschafft, ganze 65 Kilo abzunehmen!

In der aktuellen Ausgabe von Men's Health spricht Timothy Mosley, wie der Musiker gebürtig heißt, über die körperliche Veränderung. Sein Übergewicht resultiere aus einer Tablettenabhängigkeit: Denn nach einer Wurzelbehandlung 2011 habe er zum ersten Mal Oxycodon und Percocet eingenommen – beides starke Schmerzmittel, die bei ihm zu einer Opioidsucht geführt hätten. "Ich habe die ständig eingeschmissen", gab er im Interview offen zu. Durch das starke Übergewicht und seinen ungesunden Lebensstil sei Timbaland sogar mit Prädiabetes diagnostiziert worden. "Ich hatte einen Traum, dass der Tod ganz nah war", beichtete der Megastar weiter.

Diese Erfahrungen hätten den 48-Jährigen dann endgültig wachgerüttelt. Vor allen Dingen für seine drei Kinder wollte er sein Leben damals wieder in den Griff bekommen: "Es ist wie ein Schalter, der plötzlich umklappt." Die Liebe zu seinen Kids hätte ihm dabei sehr geholfen, wieder gesund zu werden.

MEGA Timbaland, Mai 2009

Anzeige

ActionPress Timbaland, April 2019

Anzeige

ActionPress Timbaland, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de