Bist du es wirklich, Timbaland (48)? Der "Give It to Me"-Interpret stürmte im letzten Jahrzehnt regelmäßig die Charts – ob als Rapper oder aber als Produzent für Stars wie Justin Timberlake (38), Aaliyah (✝22) oder Nelly Furtado (41). Er galt als absoluter Hit-Garant! Doch in den letzten Jahren hörte und sah man erstaunlich wenig von ihm. Bis jetzt, denn nun ist Timbaland plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen. Zwar (noch) nicht mit neuer Musik, dafür aber mit neuer Figur. Denn während der Megastar früher mit Übergewicht zu kämpfen hatte, bringt er mittlerweile 65 Kilo weniger auf die Waage!

In der aktuellen Ausgabe der Men´s Health spricht der 48-jährige Familienvater über seine körperliche Verwandlung innerhalb der letzten Jahre. Nachdem er jahrelang als Pummelchen bekannt war, sei er nachts von einem Traum wachgerüttelt worden: "Ich habe geträumt, dass mein Tod nah ist", gab er im Interview mit dem Magazin offen zu. Nachdem er die Scheidung mit seiner Ex Monique Idlett verarbeitet hatte, legte er dann also den Fokus auf seine Gesundheit. "Ich fing an, kontinuierlich und hart zu trainieren", beschrieb Tim Mosley, wie Timbaland gebürtig heißt.

Als er dann mit Personal Trainer David Alexander in sein Abnehmprogramm startete, purzelten die Pfunde kontinuierlich. Das Duo trainierte nicht nur zusammen, sondern der Coach stellte Timbaland auch einen individuellen Ernährungsplan zusammen. Doch natürlich gehört dazu auch jede Menge Disziplin – der Rapper kann also stolz sein. "Er hatte kapiert, dass das hier sein neues Leben ist", erklärte David die Motivation seines Schützlings. Timbaland sei einer der mental stärksten Menschen, die er je kennengelernt habe.

MEGA Timbaland, Juni 2007

ActionPress Timbaland, März 2019

Instagram / dzandertraining David Alexander, November 2019

