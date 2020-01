Justin Bieber (25) geht mutig mit einer unschönen Neuigkeit an die Öffentlichkeit! In der Vergangenheit hatte der Sänger seine Fans immer wieder mit seinem Gesundheitszustand in Sorge versetzt. Erst im vergangenen Jahr offenbarte er, dass er an schweren Depressionen leide, und wirkte des Öfteren sichtlich niedergeschlagen. Nun teilte er den Grund dafür mit: Bei Justin wurde zu spät Lymeborreliose diagnostiziert!

Dies teilte der Ehemann von Hailey (23) nun seiner Instagram-Community mit. In einem offenen Post klärte er auf, was in den vergangenen Monaten wirklich mit ihm los war. "Während viele Leute immer wieder sagten, Justin Bieber sehe aus wie Scheiße, wegen Meth oder so, merkten sie nicht, dass bei mir kürzlich eine Lymeborreliose diagnostiziert wurde", schrieb er offen in seinem Netz-Beitrag. Des Weiteren habe der 25-Jährige an chronischem Pfeifferschen Drüsenfieber gelitten, das seine Hautbild und seine Gehirnfunktion beeinträchtigt habe.

Seine Geschichte wolle der Musiker in seiner neuen YouTube-Dokumentation "Seasons" verarbeiten. "Ihr könnt dann endlich nachvollziehen, womit ich in letzter Zeit gekämpft und was ich alles geschafft habe. Es waren harte Jahre", fuhr er fort. Doch mit den richtigen Medikamenten werde es Justin bald besser gehen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Mega Agency Justin Bieber, November 2019

Instagram / justinbieber Sänger Justin Bieber

