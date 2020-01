Dürfen sich kleinen Brüder Elija und Noah etwa schon bald auf ein Schwesterchen freuen? Wenn es nach ihrer Mutter Sila Sahin (34) geht: Ja! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist mit ihrer Männerbande – bestehend aus ihren beiden Söhnchen und ihrem Liebsten Samuel Radlinger (27) – zwar überglücklich. Aber dass die Familienplanung damit noch nicht unbedingt abgeschlossen ist, ist kein Geheimnis mehr, denn die Brünette hätte gerne weibliche Verstärkung!

Klar, Hauptsache Baby Nummer drei ist gesund! Doch hätte Sila hinsichtlich des Geschlechts die freie Wahl, hätte sie eine ganz klare Präferenz. "Ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein Mädchen", plaudert die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story aus. Doch bis es so weit ist, wird es noch ein Weilchen dauern: "Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt gerade alle Hände voll zu tun mit den beiden Jungs."

Bereits während ihrer zweiten Schwangerschaft schwärmte Sila in einem Bild-Interview von einer Tochter: "Ich wäre neugierig, wie ein Mädchen von uns beiden wäre. So eine Mischung von uns beiden wäre auch mal spannend." Zu diesem Zeitpunkt kannte sie das Geschlecht des zweiten Babys noch nicht – und kündigte zudem an, es noch einmal probieren zu wollen, sollte es ein Junge werden.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Elija

Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Sila Sahin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de