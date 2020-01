Ist das schon der Beginn des Dschungelcamp-Showdowns? Elf Promis, darunter Danni Büchner (41), Elena Miras (27) und Sonja Kirchberger (55), stellen sich aktuell der Urwald-Herausforderung im australischen Busch. Die Freiluft-WG, die zunächst ganz entspannt begann, wird langsam, aber sicher zum Mecker-Pritschenlager. Vor allem Kult-Auswanderin Danni sorgt mit ihrem Verhalten für Diskussionsstoff in der Gruppe. Dabei ist in Down Under noch nicht einmal Halbzeit angesagt! Gehen die strapazierten Promi-Camper bald alle aufeinander los?

"Ich finde, zurzeit ist so die Phase der Gruppenbildung gekommen. Grüppchen hier, Grüppchen dort. Nächste Woche wird das spannend, da muss man wirklich Nerven bewahren", analysierte Profi-Boxer Sven Ottke die momentane Camp-Situation auf RTL. Vor allem gegen Danni formieren sich Cliquen. So schießen besonders Elena, die immer wieder mit Daniela in die Dschungelprüfung gewählt wurde, Sonja, die sich mit der 41-Jährigen wegen deren Stimmungsschwankungen angelegt hatte und Toni Trips, die ein Problem mit Dannis Streitsucht hat, gegen sie. Die Wahl-Mallorquinerin suchte sich im Camp allerdings auch Verbündete: Anastasiya Avilova (31) steht hinter ihr. Dabei wird in den einzelnen Grüppchen fleißig gelästert.

Auch die knurrenden Mägen führen mittlerweile dazu, dass sich die Stars zunehmend anfauchen. Daran ist Daniela nicht ganz unschuldig – immerhin wird sie von den Zuschauern regelmäßig dazu auserkoren, in den gefürchteten Ekel-Prüfungen Sterne, und damit zusätzliche Essens-Rationen, einzusammeln. Das gelingt ihr aber nur mäßig gut, eine Challenge brach die Witwe von Jens Büchner (✝49) sogar ab. Glaubt ihr, dass die Situation bald völlig eskalieren wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

