Danni Büchner (41) spaltet derzeit die Nation! Im Dschungelcamp hatte sich die Goodbye Deutschland-Auswanderin in den vergangenen Tagen nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt: Ihre schlechte Laune und die stetigen Trauer-Reden rund um ihren verstorbenen Mann Jens (✝49) gehen einigen Mit-Campern und Zuschauern gegen den Strich. Jetzt hat Danni allerdings Unterstützung bekommen. Die Love Island-Stars Stephanie Schmitz (25) und Julian Evangelos (27) verraten Promiflash: Sie schließen sich Team Danni an.

"Die Danni ist eine Person mit Ecken und Kanten und sie geht einem vielleicht mal auf den Wecker, aber sie hat wirklich das Herz am rechten Fleck", stellt Julian gegenüber Promiflash klar. Er kann nicht verstehen, warum sich die Fünffach-Mutter Tag für Tag der Kritik der Fans aussetzen muss. Das Busch-Lager stehe immerhin für Entertainment und genau das würde die 41-Jährige abliefern, wie sonst keiner in der TV-Show. Auch seine Freundin sieht das genauso und betont: "Über die Leute, die einfach nur ihre Zeit absitzen, wird dann gesagt, die sind so langweilig."

Auch wenn die beiden verstehen können, dass vielleicht nicht alle Aktionen der Fernseh-Bekanntheit gut überlegt waren, finden sie die Art und Weise der Kritik überhaupt nicht in Ordnung. "Ich bin schockiert, was für Hass-Nachrichten, was für Hass-Predigen man da medial so lesen muss. Das hat kein Mensch verdient. So krasse Nachrichten zu bekommen, das wünscht man echt niemandem", äußert das Paar über den regelrechten Shitstorm gegen die Witwe.

